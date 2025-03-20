ТАСС: обыски прошли в офисе IT-компании "Крок" в Москве

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Правоохранители провели обыски в московском офисе IT-компании "Крок", рассказали ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, силовики приехали в офис компании утром 20 марта. Правоохранители изучали интересующую документацию, сообщил он.

В телеграм-канале самой IT-компании сообщается, что она продолжает свою работу в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все бизнес-процессы, в том числе поддержка клиентов, идут в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев.

Компания "Крок" предоставляет комплексную экспертизу в сфере построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, а также разработки программных решений и сервисной поддержки.

В феврале был задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков, которого обвиняют в мошенничестве в Марий Эл. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, предприниматель обвиняется в попытке заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. На этой земле, уточнил парламентарий, он построил жилье для своих сотрудников.

Ранее сотрудники МВД России пресекли работу мошеннической группы, которая получала кредиты по поддельным документам, а затем выводила деньги на подконтрольные счета. По данным правоохранителей, аферисты с помощью поддельных паспортов существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций открывали расчетные счета в банках, а затем подавали онлайн-заявки на получение кредитов.