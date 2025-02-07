РИА Новости: силовики проводят обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону

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Силовики проводят обыски в межрайонном регистрационном отделе в Ростове-на-Дону, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Ранее в Сети сообщалось об обысках в МРЭО, якобы правоохранители забирали документы и личные телефоны специалистов, а посетителей просили покинуть помещение.

"Сейчас там действительно проводятся оперативно-разыскные мероприятия, изымаются и изучаются документы", – отметил источник.

В конце прошлого года сотрудники ФСБ провели в Ростовской области ряд обысков у руководителей трех предприятий по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на 811 миллионов рублей. Речь идет о подшипниковых заводах "10 ГПЗ" в Ростове-на-Дону, "ОК-Лоза" в подмосковном Сергиевом Посаде и "ГПЗ-2 Тверь".

Кроме того, обыски прошли в военных представительствах и обслуживающей фирме, а также по местам проживания семей собственников предприятий.