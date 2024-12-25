ФСБ провела обыски в Ростовской области по делу о мошенничестве на 811 млн рублей

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ провели ряд обысков у руководителей трех предприятий по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа на 811 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

Речь идет о подшипниковых заводах "10 ГПЗ" в Ростове-на-Дону, "ОК-Лоза" в подмосковном Сергиевом Посаде и "ГПЗ-2 Тверь". Кроме того, обыски прошли в военных представительствах и обслуживающей фирме, а также по местам проживания семей собственников предприятий.

В ФСБ подчеркнули, что обыски прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц "10 ГПЗ". При этом, еще в сентябре 2024 года, был задержан сотрудник собственной безопасности компании, который пытался передать взятку сотруднику спецслужб за прекращение проверки.

Ранее силовики задержали бывшего главу Среднеуральска Андрея Зашляпина по делу о коррупции. Политик покинул свой пост еще в 2021 году. По версии СМИ, он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог".

