Сотрудники Минобороны могут быть задержаны по делу о некачественных бронежилетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По делу о поставке некачественных бронежилетов в российские войска обвинения могут быть предъявлены должностным лицам Минобороны. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Как полагает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет", в том числе гендиректор компании Андрей Есипов, причастны к даче взятку пока неустановленным должностным лицам Минобороны РФ", – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что Есипову предъявили обвинение по статье о даче взятки в особо крупном размере. По его словам, следователи в настоящее время заняты установлением личностей сотрудников Минобороны, которые могли быть причастны к преступлению. Источник агентства утверждает, что как только это произойдет, этим лицам предъявят обвинение и они будут задержаны.

По данному делу Басманный суд Москвы уже арестовал Есипова, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову.

По данным следствия, фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии нанесли ущерб Минобороны России на сумму не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

