РИА Новости: фигуранты дела о поставке бронежилетов получили 2,4 млрд от МО РФ

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Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

"Путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению", – отмечается в материалах.

Речь идет о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

По данному делу Басманный суд Москвы ранее арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову.

Есипова обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело также возбудили по факту хищения средств в процессе реализации госконтракта. При этом сам Есипов не признавал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.