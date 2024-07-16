"Коммерсант": арестован бывший поставщик обмундирования для Росгвардии

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Суд в Челябинске отправил в СИЗО главу компании "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН, сообщает "Коммерсант".

Его компания занималась разработкой и производством обмундирования для Росгвардии. Шальнов проживает в Уфе, но 4 июля его этапировали в Челябинск, где предъявили обвинение по статье "Дача взятки".

По данным издания, обвиняемый перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы.

При этом его знакомые заверяют, что Шальнов знал женщину много лет, а деньги ей перечислил без каких-либо условий, чтобы помочь в организации лечения ее больной матери. Сам мужчина свою вину не признает.

Информация об аресте Шальнова за дачу взятки сотрудникам ФСИН появилась на первом заседании Московского гарнизонного военного суда. Туда поступили материалы уголовного дела о мошенничестве при поставках Росгвардии при участии бывшего главного тыловика в ранге замдиректора ведомства Сергея Милейко и Шальнова.

В 2021 году Реутовский гарнизонный военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко виновным в мошенничестве. Согласно приговору, ущерб, нанесенный управлению Росимущества, оценивается почти в 10 миллионов рублей.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить обвиняемого к восьми годам колонии, а также лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать на 800 тысяч рублей.

Военные следователи после этого начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.

