В Росгвардии прокомментировали информацию о закупке некачественного обмундирования

11:00
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Контракт с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, которого подозревают в мошенничестве, расторгли в 2019 году после внутренней проверки, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы", – цитирует Грибакина РИА Новости.
Ранее военные следователи начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.
По данным издания "Коммерсант", сделки были заключены с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Ущерб оценивается более чем в 680 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что Милейко задержан. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".
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