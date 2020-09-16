Суд оставил без изменений срок наказания экс-генералу СК Дрыманову

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений срок наказания бывшему начальнику столичного главка СК РФ генерал-майору Александру Дрыманову, сообщает Агентство "Москва".

В марте Дрыманова приговорили к 12 годам строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 196 миллионов рублей и лишил специального звания генерал-майора юстиции и госнаград. Заседание проходило в закрытом режиме.

Генерал-майора задержали 17 июля 2018 года. 7 мая 2019 года ему предъявили обвинение в окончательной редакции.

Считается, что Дрыманов смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). За это он получил 400 тысяч долларов.

Также Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Сам генерал-майор вину отрицал, полагая, что его оклеветали его бывшие коллеги. Кроме того, он заявлял в суде, что следователи ФСБ пили коньяк при обыске в его загородном доме.