Суд арестовал более 2 млн рублей и 18 тысяч долларов экс-главы столичного СК Дрыманова

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Лефортовский суд арестовал наличные средства экс-руководителя столичного главка СК РФ Александра Дрыманова в размере двух миллионов рублей и 18 тысяч долларов. Эти деньги были изъяты во время следственных мероприятий, сообщили в пресс-службе суда.

Как пояснили в пресс-службе Агентству "Москва", суд "удовлетворил ходатайство ФСБ о наложении обеспечительного ареста на изъятые в разных местах денежные средства", принадлежавшие экс-главе столичного СК Дрыманову.

Александр Дрыманов является фигурантом уголовного дела о коррупции в СК после попытки подкупа сотрудников ведомства представителями криминального авторитета Шакро Молодого.

Бывшего главу столичного главка СК задержали 16 июля. Его обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Мосгорсуд признал законным арест Дрыманова до 12 сентября.