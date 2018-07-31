Суд арестовал более 2 млн рублей и 18 тысяч долларов экс-главы столичного СК Дрыманова

31 июля, 16:07
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Лефортовский суд арестовал наличные средства экс-руководителя столичного главка СК РФ Александра Дрыманова в размере двух миллионов рублей и 18 тысяч долларов. Эти деньги были изъяты во время следственных мероприятий, сообщили в пресс-службе суда.
Как пояснили в пресс-службе Агентству "Москва", суд "удовлетворил ходатайство ФСБ о наложении обеспечительного ареста на изъятые в разных местах денежные средства", принадлежавшие экс-главе столичного СК Дрыманову.
Александр Дрыманов является фигурантом уголовного дела о коррупции в СК после попытки подкупа сотрудников ведомства представителями криминального авторитета Шакро Молодого.
Бывшего главу столичного главка СК задержали 16 июля. Его обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Мосгорсуд признал законным арест Дрыманова до 12 сентября.
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