Мосгорсуд признал законным арест экс-главы столичного СК Дрыманова

31 июля, 11:59
Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Бывший руководитель ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов останется в СИЗО. Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда об аресте до 12 сентября, сообщает Агентство "Москва".
По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме. В ведомстве объяснили, что материалы дела содержат свидетельские показания и иные документы, которые не подлежат разглашению.
Сам Дрыманов настаивал на проведении заседания в открытом режиме. Пресса и слушатели были допущены только на оглашение решения.
Уголовное преследование Дрыманова ведется в рамках расследования уголовного дела о коррупции в рядах СК, сотрудников которого пытались подкупить представители криминального авторитета Шакро Молодого.
Главу столичного управления задержали 16 июля. Ему инкриминируют два эпизода получения взятки в крупном и особо крупном размере.
Ранее суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей экс-главу управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Его зам Александр Ламонов и бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров находятся под следствием.
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