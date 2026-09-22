В Ульяновской области возбудили дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в поле

Фото: МАХ/"Центральное МСУТ СК России"

В Ульяновской области возбудили уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в поле. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 22 сентября. Легкомоторный самолет при перелете задел деревья. Пилота воздушного судна госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Сейчас допрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливаются причины произошедшего. Следствие рассматривает версию об ошибке пилотирования.

Об инциденте сообщалось ранее. Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" упал во время химической обработки полей. Пилот самолета получил травмы.