Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ульяновской области

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Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас" потерпел крушение в Ульяновской области при проведении сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что падение произошло во время химической обработки полей. Пилот самолета жив, однако получил травмы.

Информацию подтвердили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, уточнив, что пилот направлен в больницу.

Ранее крушение потерпел легкомоторный самолет в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка. Следователи осмотрели место ЧП.

