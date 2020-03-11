Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам колонии

18:52
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Замоскворецкий районный суд приговорил экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам заключения в колонии общего режима.
"Назначить Коршунову наказание в виде 9 лет колонии общего режима", – сказала судья Наталья Чепрасова.
Его обвинили по делу о растрате средств, полученных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Считается, что он потратил 155 миллионов рублей, используя свое служебное положение.
По делу также проходят экс-заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
По данным следствия, Коршунов и его коллеги в период с 2015 по 2016 год заключили с предпринимательницей Мариной Дюковой госконтракты на поставку топлива и сахара по завышенным ценам. Дюкова отправлена по решению Мещанского районного суда в колонию общего режима на 2,5 года. Она полностью признала свою вину.
Летом прошлого года Гагаринский районный суд приговорил Коршунова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей. Судебное слушание провели после завершения проверки следователей по факту получения взятки и растраты особо крупных сумм.
Всего на него завели шесть уголовных дел, три из которых связаны с ухищрениями при выполнении контракта на закупку обуви. Два других дела связаны со злоупотреблением полномочиями во время строительства СИЗО в Крыму, а также с получением взятки.
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