Экс-замдиректора Росгвардии Милейко признали виновным в мошенничестве

Фото: rosguard.gov.ru

Реутовский гарнизонный военный суд признал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко виновным в мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Согласно приговору, ущерб, нанесенный управлению Росимущества, оценивается почти в 10 миллионов рублей.

"Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина… Они нанесли ущерб потерпевшему на 9 миллионов 967 тысяч рублей", – сказал судья Артем Филимонов.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить обвиняемого к восьми годам колонии, а также лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать на 800 тысяч рублей.

Милейко был уволен из ведомства в октябре прошлого года по итогам служебной проверки. Об этом сообщал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, в 2019 году в отношении Милейко проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, после которой было принято решение о его увольнении.

Военные следователи начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе низкого качества.

