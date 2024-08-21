Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы МО Булгакова по делу о коррупции

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Московский городской суд оставил в силе постановление Басманного районного суда столицы, в соответствии с которым экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков должен оставаться под стражей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Таким образом, инстанция не удовлетворила апелляционную жалобу Булгакова.

В ходе заседания следователь также заявил, что экс-замминистра может угрожать свидетелям или уничтожить доказательства в случае освобождения из СИЗО.

"Есть достаточные основания полагать, что Булгаков, пользуясь своими знаниями о Минобороны, связями, находясь на свободе сможет оказать давление на свидетелей, угрожать им, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать следствию ", – цитирует сотрудника Следственного комитета РФ ТАСС.

Булгаков был задержан 26 июля. Спустя некоторое время его арестовали по делу о коррупции. По информации спецслужб, он нес ответственность за материально-техническое обеспечение армии России.

В начале августа бывшему заместителю главы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

