ТАСС: экс-замминистра обороны РФ Булгаков сотрудничает со следствием

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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках уголовного дела о коррупции, пошел на сотрудничество с органами предварительного следствия. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания", – рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Булгаков пытается доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям и отвергает свою причастность к коррупции.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.