Мосгорсуд оставил под стражей трех фигурантов дела экс-замминистра обороны Булгакова

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Мосгорсуд признал законным продление ареста троим руководителям АО "Грязинский пищевой комбинат" Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, которые являются фигурантами уголовного дела бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд оставил решение первой инстанции о продлении Ковалевичу, Михайленко и Смирновой меры пресечения в виде содержания под стражей без изменения", – отмечается в сообщении.

Также инстанция не удовлетворила жалобу защиты обвиняемых.

Дмитрий Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связанна с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Вместе с тем гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и его сотрудники Александр Михаленко и Эльвира Смирнова были заключены под стражу еще в апреле.

