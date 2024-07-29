29 июля, 15:38Политика
Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ущерб по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции, составил 1,3 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.
Сумма связанна с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене, говорится в материалах дела. Следствие обвиняет в этом совладельца АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михаленко.
Булгаков был задержан 26 июля, затем его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.
Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".
Следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела – гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и его сотрудники Александр Михаленко и Эльвира Смирнова – были заключены под стражу еще в апреле.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции