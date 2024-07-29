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29 июля, 13:09

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Песков: Путин в курсе событий по уголовному делу экс-замглавы МО РФ Булгакова

Путину известно об уголовном деле против экс-замглавы МО РФ Булгакова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в курсе происходящего по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал отвечать, что Путин думает об этом аресте.

"Это не дело Кремля – думать об арестах, это дело наших следственных органов", – заявил он.

Булгаков был задержан 26 июля, затем его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции

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