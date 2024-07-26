Экс-замглавы Минобороны Булгаков заработал 15,2 миллиона рублей за 2018 год

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Задержанный экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков заработал 15,2 миллиона рублей за 2018 год, следует из последней декларации. Об этом пишет РИА Новости.

Жена Булгакова купила в 2010 году участок на 23 сотки и дом площадью свыше 620 "квадратов". Кроме того, она владеет еще двумя земельными участками и премиальным кроссовером Lexus RX350. У супругов также есть квартира на 109 квадратных метров.

В 2018 году доход жены составлял 226 тысяч рублей. Такая сумма сохранялась каждый год в период с 2009 по 2017 год. Исключением стал 2010 год, когда супруга продала земельный участок, и доход превысил 10 миллионов рублей.

Накануне по месту проживания Булгакова прошли обыски, его семья обосновалась в этом доме с момента постройки, рассказала консьерж. Женщина отметила, что не была свидетелем самого момента задержания, однако видела, как приехали правоохранители.

О задержании Булгакова по делу о коррупции стало известно ранее. Он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Булгакова также заподозрили в растрате средств в особо крупном размере. Он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", утверждают источники.

