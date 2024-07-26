Задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков

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Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ подчеркнули, что в настоящее время проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности. Суд избрал Булгакову меру пресечения в виде ареста.

С сентября 2022 года Булгаков освобожден от должности из-за перехода на другую работу.

В конце апреля 2024 года задержали бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.