ТАСС: в суде подтвердили причастность экс-замглавы МО Иванова к получению взятки

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Причастность бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере была подтверждена данными из налоговой, госконтрактами и прочими документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте Иванова.

Сторона защиты Иванова дала при этом иную оценку его деянию. По мнению адвокатов, в его действиях нет состава преступления, поскольку расценивающиеся следствием как преступные действия являются результатом гражданско-правовых отношений.

Тем не менее суд встал на сторону следователей, отметив, что предоставленных ими доказательств достаточно для избрания Иванову заключения под стражу.

Накануне Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Обвиняемый и его защита попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.