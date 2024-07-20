Экс-замглавы МО РФ Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи

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Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление суда о продлении ареста Иванову.

В документе указано, что обвиняемый и его защита возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Они попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Иванова задержали в конце апреля, свою вину он не признал. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны.

Также были арестованы Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия. В июле экс-замглавы МО РФ отказался сотрудничать со следствием.