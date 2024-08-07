РИА Новости: занимавшаяся аферой с сухпайками группа распределила преступные роли

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Организованная преступная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии России, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, фигуранты дела создали и возглавили организованную группу, в состав которой привлекли гендиректора, акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно". Преступные роли были распределены между участниками аферы.

В деле о сухпайках фигурирует бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. Он был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

