Еще одним фигурантом в деле Булгакова оказался умерший в СИЗО бизнесмен

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Еще одним фигурантом в деле бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова оказался умерший в СИЗО предприниматель Игорь Котельников, сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, через месяц он умер в карцере из-за проблем с сердцем.

Согласно документам, Котельников был тесно связан с компаниями "Консервпаклам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", которые фигурируют в уголовном деле экс-замглавы Минобороны.

В постановлении суда говорилось, что, лично зная руководителей этих компаний и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, бизнесмен может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.