ТАСС: поставщик некачественных бронежилетов ВС РФ задолжал 271 млн рублей по налогам

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Группа компаний "Пикет", руководитель которой обвиняется по делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России, имеет задолженность по налоговым платежам в 271 миллион рублей. Об этом со ссылкой на бухгалтерскую отчетность организации сообщает ТАСС.

"По состоянию на 10 августа 2024 года у ООО ГК "Пикет" имелась задолженность по налоговым платежам на общую сумму 271 миллион рублей", – указано в сообщении.

Отмечается, что 129 миллионов "Пикет" задолжала по налогу за прибыль и 68,7 миллионов – по налогам за добавленную стоимость. Кроме того, у организации имеются различные невыплаченные пени и штрафы, связанные с налоговыми платежами.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.

По данному делу Басманный суд Москвы уже арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову.

Есипова обвинили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело также возбудили по факту хищения средств в процессе реализации госконтракта. При этом сам Есипов не признавал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

