Экс-глава Среднеуральска Зашляпин задержан по делу о коррупции

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Силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, депутата думы городского округа Андрея Зашляпина по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина покинул пост главы Среднеуральска в январе 2021 года. Как рассказал собеседник агентства, после этого в городской администрации прошли обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Служебный подлог".

В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области не стали комментировать ситуацию, сославшись на часть 1 статьи 161 УПК РФ "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования".

Между тем российская прокуратура за пять лет изъяла у коррупционеров имущества на общую сумму 760 миллиардов рублей, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его информации, всего сотрудники прокуратуры предъявили более 400 исков, а в доход государства было взыскано свыше 11 тысяч объектов имущества коррупционеров. Во всем этом и заключается "вся гниль и мерзость коррупционеров", подчеркнул Краснов.