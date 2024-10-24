24 октября, 17:09Происшествия
Имущество гендиректора "Ленбытхима" Михайлова арестовано
Фото: 123RF/armmypicca
На имущество гендиректора фирмы "Ленбытхим" Дениса Михайлова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, наложили арест. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Так, было арестовано 6 машин, 2 мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на сумму свыше 40 миллионов рублей.
По версии следствия, во время реализации госконтракта на сумму в размере свыше 115 миллионов рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Михайлов намеренно завысил стоимость сырья и материалов, похитив тем самым несколько десятков миллионов рублей.
Михайлов был задержан 12 сентября по подозрению в мошенничестве. Спустя время его отправили под домашний арест.
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