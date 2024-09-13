Суд арестовал бывшего зампреда правительства Подмосковья Бронштейна по делу о коррупции

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна по делу о взяточничестве, передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от гендиректора фирмы взятку в 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей, а также за общее покровительство.

Между тем предполагаемым посредником оказался ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский. Он уже заключен под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").