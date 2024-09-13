Суд арестовал ректора Корпоративного университета за посредничество во взяточничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд заключил под стражу ректора Корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Лубского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Вместе с ним задержали бывшего зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна и гендиректора коммерческой организации. Они также подозреваются в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Следствие считает, что Бронштейн через Лубского получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей за участие в конкурсе по закупкам интерактивных панелей в подмосковные школы. В эту сумму также входило общее покровительство.