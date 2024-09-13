Задержан бывший первый зампред правительства Подмосковья

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Бывший первый зампред правительства Подмосковья, ректор Корпоративного университета развития образования и гендиректор коммерческой организации задержаны по делу о взятках. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, в июне бывший первый зампред правительства Подмосковья через ректора вуза получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей за участие в конкурсе по закупкам интерактивных панелей в школы Подмосковья, а также за подписание соглашений о выполненной работе и об оплате этих работ. Кроме того, в эту сумму входило общее покровительство.



Сейчас следователи проводят допросы, обыски и осмотры. В ближайшее время судом будет избрана мера пресечения всем трем фигурантам дела.

В свою очередь, в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что задержанный зампред правительства Подмосковья – Илья Бронштейн.

Ранее суд в Оренбурге отправил под стражу бывшего министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки. Он арестован до 1 октября.

Экс-министр просил отправить его под домашний арест, однако суд отказал. Также Самбурский освобожден с должности 1 июля. Увольнение связано с низким темпом решения задач, поставленных перед ведомством, уточнили в правительстве региона.

