Военный суд продлил арест обвиняемого в растрате полковника Пешкова

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Военный суд продлил срок ареста бывшему замкомандира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, который обвиняется в хищениях при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО, до 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме. По словам защиты, решение будет обжаловано.

"В данном уголовном деле имеется информация о специальной военной операции, в том числе о посягательстве на пайки для нужд СВО", – отметил следователь.

Ходатайство поддержали все участники заседания.

Следователи предъявили обвинение Пешкову по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО 2 августа. Офицера арестовали и отправили в СИЗО-11. При этом вину в хищениях Пешков не признает.

Ранее суд арестовал руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова по делу о хищении при исполнении госконтрактов с Минобороны РФ.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

