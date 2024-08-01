РИА Новости: АО "Военторг" значилось в деле арестованного Булгакова о поставке сухпайков

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АО "Военторг" фигурировало в деле арестованного генерала Дмитрия Булгакова о поставках некачественных сухих пайков военнослужащим по завышенной стоимости. Об этом сказано в материалах дела, передает РИА Новости.

Уточняется, что эта организация являлась прослойкой между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого вместе с генералом находится в СИЗО. Так, оборонное ведомство подписало контракт с "Военторгом" на поставку сухпайков военным, а акционерное общество заключило договор с комбинатом.

1 августа стало известно о задержании руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей. Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Булгаков же был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. Его подозревают в растрате средств в особо крупном размере.

По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". Ущерб по этому делу составил 1,3 миллиарда рублей в связи с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. В результате фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

Они были заключены под стражу в апреле. Мосгорсуд признал законным продление их ареста.

