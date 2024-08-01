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01 августа, 05:33

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РИА Новости: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищении у МО РФ

Московский суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищении у МО РФ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Московский суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела", – поделился собеседник агентства.

Ранее стало известно о задержании руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания.

Следствие предполагает, что соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

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