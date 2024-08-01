Руководитель "Военторга" задержан из-за хищения денег при исполнении госконтрактов

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Уголовное дело было возбуждено о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками "Военторга" при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

"По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии – Алании, Ставропольского края, Псковской области и иных субъектов, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств министерства обороны РФ", – сообщила она.

По ее словам, МВД уже задержало руководителя АО "Военторг" и бенифициара подконтрольных организаций. Они были доставлены в следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий.

Следствие предполагает, что соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Ранее был задержан бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.