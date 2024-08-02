ТАСС: полковник Пешков обвиняется в хищении

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Военные следователи предъявили обвинение бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Офицера арестовали и отправили в СИЗО-11. Вину в хищениях Пешков не признает.

Ранее суд арестовал руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова по делу о хищении при исполнении госконтрактов с Минобороны РФ.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Позже стало известно, что АО "Военторг" фигурировало в деле арестованного генерала Дмитрия Булгакова о поставках некачественных сухих пайков военнослужащим по завышенной стоимости.