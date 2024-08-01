Суд арестовал Тимура Исакова по делу "Военторга" о хищении средств

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Тимура Исакова, предполагаемого соучастника главы "Военторга" Владимира Павлова, по делу о хищении при исполнении госконтрактов с Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Срок ареста будет действовать до 30 сентября.

Владимира Павлова задержали 1 августа, после чего его арестовали до 30 сентября.

По версии следствия, руководитель и некоторые сотрудники "Военторга" вместе с остальными злоумышленниками приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

По данным СМИ, Павлову грозит до десяти лет заключения, однако наказание может быть более суровым в случае, если в деле окажется несколько эпизодов указанного преступления.

Кроме того, ранее суд постановил арестовать имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

