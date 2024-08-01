Суд арестовал главу "Военторга" Павлова по делу о хищении денег

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Мещанский суд Москвы арестовал до 30 сентября руководителя АО "Военторг" Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Этим решением было удовлетворенно ходатайство следователя. Однако Павлов не признал свою вину, заявив, что у следствия отсутствуют факты, доказывающие это.

Во время слушания он также попросил суд не отправлять его в СИЗО, а избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Кроме того, глава "Военторга" пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Потерпевшей стороной в этом деле суд признал Россию. Такой же статус есть и у Минобороны. Благодаря этому ведомство сможет подать иск о возмещении ущерба в полном объеме.

Павлова, а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания – задержали 1 августа.

По версии следователей, руководитель и некоторые сотрудники "Военторга" вместе с остальными злоумышленниками с 2019 по 2022 год продали Минобороны РФ армейские несессеры на 625 миллионов рублей.

Наборы, содержащие зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы, реализовывались в рамках государственных контрактов, однако их цена оказалась завышена на более чем 400 миллионов, уверены правоохранители.

Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

В материалах дела сказано, что эта организация являлась прослойкой между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого вместе с генералом находится в СИЗО. Так, оборонное ведомство подписало контракт на поставку сухпайков военным, а АО "Военторг" заключило договор с комбинатом.

