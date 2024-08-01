Руководителю "Военторга" грозит до десяти лет тюрьмы за хищение средств МО РФ

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Руководителю АО "Военторг", которого задержали по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, грозит до десяти лет заключения, передает RT.

Соответствующая статья в УК РФ предполагает срок лишения свободы до десяти лет, однако наказание может быть более суровым в случае, если в деле окажется несколько эпизодов указанного преступления.

При этом Минобороны признают потерпевшей стороной в этом деле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Благодаря этому ведомство сможет подать иск о возмещении ущерба в полном объеме, сумма которого превышает 400 миллионов рублей, уточнил собеседник агентства.

Руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания – задержали 1 августа.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Позже стало известно, что АО "Военторг" фигурировало в деле арестованного генерала Дмитрия Булгакова о поставках некачественных сухих пайков военнослужащим по завышенной стоимости.

В материалах дела сказано, что эта организация являлась прослойкой между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого вместе с генералом находится в СИЗО. Так, оборонное ведомство подписало контракт на поставку сухпайков военным, а АО "Военторг" заключило договор с комбинатом.