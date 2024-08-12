Экс-руководители "Нота-Банка" получили 8 и 11 лет тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Останкинский районный суд Москвы признал пятерых бывших топ-менеджеров "Нота-Банка" виновными по делу о растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере, и вынес им приговоры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на столичные суды.

Дмитрию Ерохину назначили 11 лет общего режима и штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков получили 5 лет тюрьмы и 500 тысяч рублей штрафа. Вадима Ерохина приговорили к 8 годам заключения и оштрафовали на 1 миллион рублей.

При этом Исхакова и Киреева освободили в зале суда из-за фактического отбывания наказания.

Ранее суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова к 3,5 годам колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. По аналогичной статье был признан виновным другой фигурант дела – глава департамента управления IT-сервисами "Почты России" Андрей Синичкин.

В июле Мосгорсуд снизил экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной, осужденной за взятки, срок наказания с 8 до 6,5 года колонии. В инстанции отметили, что обвинение было переквалифицировано с части 6 на часть 4 статьи 290 УК РФ.

