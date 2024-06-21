ТАСС: бизнесмена Новицкого задержали в рамках уголовного дела

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Бывший президент холдинга АФК "Система" Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, оперативники задержали Новицкого вечером 20 июня в его доме. Перед этим они осмотрели его жилище, сказал источник агентства. Он не уточнил процессуальный статус Новицкого на данный момент.

Ранее московский суд начал рассматривать дело в отношении генералов петербургского ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве. Им вменяют получение 11 взяток на сумму в размере 65 миллионов рублей.