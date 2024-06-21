Суд в Москве начал рассматривать дело против петербургских генералов МВД

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Суд в Москве начал рассматривать дело в отношении генералов петербургского ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

По информации "Коммерсанта", всем вменяют получение 11 взяток на сумму в размере 65 миллионов рублей. Взяткодателями, как утверждает следствие, были бизнесмены из Санкт-Петербурга Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Следствие считает, что организатором преступной схемы был Умнов, который и вовлек в нее остальных фигурантов. Последние входили в ведомственную комиссию, осуществляющую размещение в городе и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.

За 6 лет нахождения Умнова на должности руководителя фонд получил от отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта примерно 65 миллионов рублей. По версии следствия, эти пожертвования на самом деле являлись взятками, которые расходовались на покупку автомобилей премиум-класса, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов. Часть от прибыли обвиняемые якобы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД".

Никто из фигурантов не признает вину, передает издание.

Ранее суд в Москве приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье в 2014–2018 годах.

До этого дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд.

