Дело о крупнейшей взятке в истории современной России поступило в суд Балашихи

Фото: depositphotos/andreyuu

Дело двух следователей СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу суда.

Уголовное дело в отношении следователей было зарегистрировано, дата рассмотрения еще не назначена.

Тамбиева и Ляховенко обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемые вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в размере 2 718 биткоинов. Сами Тамбиев и Ляховенко вины не признали, а получение денег отрицают.