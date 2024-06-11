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11 июня, 20:36

Политика

Суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму через Сеть

Фото: depositphotos/YGphoto

Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал работника Федеральной службы исполнения наказания России (ФСИН) Александра Смирнова за призывы к терроризму через Сеть, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, он выступил против проведения специальной военной операции на Украине, разместив в статусе одного из мессенджеров призыв к террористической деятельности.

Постановлением столичного суда его заключили под стражу на срок 2 месяца, до 10 августа 2024 года.

О задержании работника Научно-исследовательского института ФСИН стало известно 10 июня. Уголовное дело против фигуранта было возбуждено СКР, однако статья не уточнялась.

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