Суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму через Сеть

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Замоскворецкий районный суд в Москве арестовал работника Федеральной службы исполнения наказания России (ФСИН) Александра Смирнова за призывы к терроризму через Сеть, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, он выступил против проведения специальной военной операции на Украине, разместив в статусе одного из мессенджеров призыв к террористической деятельности.

Постановлением столичного суда его заключили под стражу на срок 2 месяца, до 10 августа 2024 года.

О задержании работника Научно-исследовательского института ФСИН стало известно 10 июня. Уголовное дело против фигуранта было возбуждено СКР, однако статья не уточнялась.

