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24 мая, 19:14

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РИА Новости: замгубернатора Краснодарского края Власов задержан при получении взятки

Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали во время получения взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В декабре 2022 года Власова назначили главой региона на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

До этого начальника отдела полиции в Москве Татьяну Фролову приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее обвиняют в получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя начальника подмосковного управления ФСИН РФ Владимира Талаева. Следователи предъявили ему обвинение в получении взятки.

Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей

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