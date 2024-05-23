Суд арестовал следователей СКР, которые получили рекордно крупную взятку

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Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, которых обвиняют в получении самой крупной взятки – более чем в 2,7 тысячи биткоинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимыми стали бывшие следователи 35-летний Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Их обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, а также превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Следователи вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в размере 2 718 биткоинов.

По данным следствия, в марте 2022 года арестовали Тамбиева, который возглавлял следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району. Во время расследования дела Infraud Organization он вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Позднее обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и майора задержали. Хакеры же получили условные сроки.

Затем арестовали Ляховенко. Следователи утверждают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации, чтобы найти в них криптовалюту и перевести адреса электронных криптокошельков Тамбиева.

Более того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают, уточнили следователи.

До этого начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.