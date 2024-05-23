ТАСС: глава ВС РФ Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки

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Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки.

Шамарина арестовали 23 мая. О его аресте ходатайствовали следователи. По статье о получении особо крупной взятки ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В следствии заявили, что с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России и за покровительство. Всего Шамарин получил 36 миллионов рублей.

В настоящее время Высокова и Гришину привлекли к уголовное ответственности и отправили в СИЗО. Между тем в соответствии с выдвинутым обвинением следствие арестовало недвижимость, активы и банковские счета Шамарина.