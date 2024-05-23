Фигуранты дела о взятке генерала Шамарина находятся под арестом с лета 2023 года

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Фигуранты дела о даче взятки начальнику Главного управления связи Вооруженных сил России Вадиму Шамарину гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главный бухгалтер компании Елена Гришина находятся под стражей еще с лета прошлого года по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении Хамовнического районного суда Москвы сказано, что двум обвиняемым была продлена мера пресечения до 2 июня.

Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере 23 мая. О его аресте ходатайствовали следователи. По статье о получении особо крупной взятки Шамарину может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По информации следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от Высокова и Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России, а также за общее покровительство. Полученными 36 миллионами рублей заместитель начальника распорядился по своему усмотрению, говорится в сообщении. При этом, как сообщили в ведомстве, Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности и отправили в СИЗО.

В связи с выдвинутым обвинением следствие арестовало недвижимость, активы и банковские счета Шамарина.

