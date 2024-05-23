ТАСС: в деле генерала Шамарина могут появиться новые эпизоды и фигуранты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В деле начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Шамарина проверят на причастность к совершению других преступлений.

"Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере", – рассказал он.

Ранее Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. О его аресте ходатайствовали следователи. По статье о получении особо крупной взятки Шамарину может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В связи с произошедшим следствие арестовало недвижимость, активы и банковские счета Шамарина. Из состава преступления следует, что он мог получить взятку в размере одного миллиона рублей и более.

