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23 мая, 13:28

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ТАСС: замначальника УФСИН по Подмосковью Талаев задержан по подозрению в получении взятки

Замначальника УФСИН по Подмосковью Талаев задержан по подозрению в получении взятки

Фото: fsin-rossii.ru

Заместителя начальника подмосковного управления ФСИН России Владимира Талаева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Из базы данных Тверского суда Москвы следует, что СК просит арестовать его.

Ранее по делу о взятке арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следствие считает, что он причастен к получению взятки в особо крупном размере.

До этого суд оставил в СИЗО замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки. Сообщалось, что речь шла об 1 миллиарде 125 миллионах рублей.

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